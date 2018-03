Riverdale: Sind FP und Alice Cooper bald ein Paar?

"Riverdale" ist bekannt für seine süßen Pärchen: Neben Betty und Jughead, Archie und Veronica soll es jetzt noch ein weiteres Paar geben! Noch sind sich "Riverdale"-Fans nicht ganz einig, was das für die Serie bedeuten soll …

Sind FP und Alice Cooper bald ein Paar?

Unter dem Hashtag #Falice diskutieren "Riverdale"-Fans gerade ganz heiß, ob aus Alice Cooper und FP bald ein Paar wird. Denn es gibt einige Szenen, in denen sich die beiden "Riverdale"-Charaktere sehr nah kommen! An alle, die jetzt kurz stutzig werden: Ja, das sind die Eltern von Betty Cooper und Jughead! Wie strange wäre es, wenn jetzt auch ihre Eltern zusammen kommen? Wären #Bughead dann schon wieder in Gefahr? Fakt ist, dass Alice aktuell von ihrem Mann Hal Cooper getrennt ist und wer "Gossip Girl" geschaut hat, weiß, dass Dan und Serena schon das Gleiche mit ihren Eltern durchgemacht haben. Möglich wäre es also … Wir können uns nicht entscheiden – irgendwie shippen wir beide!

Was aus dieser Beziehung wird, bleibt abzuwarten – wir halten euch auf dem Laufenden! Privat scheinen sich die beiden "Riverdale"-Darsteller jedoch auch gut zu verstehen, seht selbst:

Just your average #FaliceFriday 😍 Ein Beitrag geteilt von Mädchen Amick (@madchenamick) am Mär 2, 2018 um 6:59 PST

Auch die Darsteller selbst spielen gerne mit dem #Falice.