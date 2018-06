"Riverdale": Neuer Bösewicht in Staffel 3!

Ein neues Mädchen wird den Cast in der dritten Staffel "Riverdale" ordentlich aufmischen! Eventuell wird sie sogar der neue Blackhood …

Evelyn Evernever: Riverdales neue Bewohnerin

In der "Riverdale" Staffel 3 wird sich einiges verändern. Doch heute erfuhren wir die größte Überraschung: Es gibt eine neue Bewohnerin in Riverdale! Evelyn Evernever wird Teil der beliebten Netflix-Serie und soll in Verbindung mit Betty Cooper stehen. Wer die Rolle spielen soll, ist bisher unklar. Das Casting für die dritte Staffel läuft noch …