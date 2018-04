"Riverdale"-Star Madelaine Petsch und Travis Mills: So krass feiern sie seinen Geburtstag

Seit „Riverdale“-Darstellerin Madelaine Petsch ihre Beziehung zu Sänger Travis Mills offiziell gemacht hat, zelebrieren die beiden ihre Liebe täglich auf Instagram mit süßen Videos und Pics. So auch die fette Party und den Pärchenurlaub anlässlich Travis’ 29. B-Day!

Madelaine gratuliert ihrem „Cuteness“ Travis

Am 12. April wurde Travis 29. Klar, dass seine Freundin „Riverdale“-Star Madelaine Petsch für ihren Schatz (oder auch „Cuteness“, wie sie ihn im Video immer wieder nennt) einen mega Abend organisiert hat. Und den teilte sie auch direkt mit ihren Insta-Followern: Auf dem Weg zur Party-Location verkündete die Schauspielerin erstmal, dass es am nächsten Tag in den Urlaub geht. Im Restaurant angekommen, wurde dann mit Schampus angestoßen, ein bisschen gekuschelt und am Ende gab es ein „Happy-Birthday“-Ständchen samt Riesen-Torte und Wunderkerzen. Wie süß!

„Riverdale“-„Cheryl“ Madelaine Petsch und Travis Mills chillen in Cancún

Gerade erst weg, versorgt uns das Traumpärchen schon mit Schnappschüssen aus dem Liebesurlaub. Die beiden lassen es sich in der 5-Sterne-Anlage "Live Aqua Beach Resort Cancún" in Mexiko richtig gut gehen und hängen am und im Pool ab. Wegen ihrer extrem hellen Haut muss sich Madelaine jedoch immer wieder vor der heißen Sonne verstecken, kommentiert die 23-Jährige eines der Bilder. Travis dagegen brutzelt lieber in der Sonne und bedankt sich mega cute für alle Geburtstags-Glückwünsche! Dazu schreibt er: „Ich habe die besten Menschen in meinem Leben und das würde ich für nichts auf der Welt eintauschen! Jetzt aber zurück zur baecation!“ Aaaaaaw!

