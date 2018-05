„Riverdale“: Geheime Kuschelbilder vom Set

Dass sich die Stars der beliebten Netflix-Serie „Riverdale“ untereinander super gut verstehen, ist einfach mega cool! Doch wie krass nahe sich Cole Sprouse, Lili Reinhart, K.J. Apa, Camila Mendes, Madelaine Petsch und Co wirklich sind, zeigen jetzt diese Kuschelbilder vom Set …

Am Set von „Riverdale“ wird viel gekuschelt

Die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse sind nicht nur in der Netflix-Serie das cuteste Pärchen ever, sondern auch im Real Life. Genauso sind Vanessa Morgan und Madelaine Petsch sowohl in der angesagten Serie, als auch im echten Leben ein unzertrennliches Dreamteam. Klar, dass sich viele Fans oft fragen, wie so ein Tag am Set unter Freunden wohl aussieht. Lili Reinhart hat es jetzt verraten! Die ‚Betty Cooper‘-Darstellerin hat in ihrer Insta-Story nämlich süße Backstage-Bilder gepostet, auf denen ganz deutlich wird: Die „Riverdale“-Stars haben sich mega lieb! Denn auf allen Fotos kuscheln die Schauspieler miteinander oder lachen zusammen.

Cole Sprouse (Jughead) und K.J. Apa (Archie) sind richtige Bros! Wenn es mal eine kurze Pause am Set gibt, scherzen die beiden gern miteinander oder chillen auch einfach mal zusammen! #FriendshipGoals

Cole Sprouse und K.J. Apa hängen gern zusammen ab Instagram/@lilireinhart

Auch mit Cole Sprouse Girlfriend Lili Reinhart versteht sich der ‚Archie Andrews‘-Darsteller super gut. Dass K.J. Apa die Schauspielerin nach einem langen Tag auf Absätzen auch mal übers Set trägt, ist ein super süßer Freundschaftsbeweis.

K.J. Apa und Lili Reinhart sind gute Freunde Instagram/@lilireinhart

„Riverdale“: So süß sind Lili Reinhart und Cole Sprouse auch am Set

Die geheimen Fotos vom Set beweisen: Die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse sind nicht nur auf dem Red Carpet #CoupleGoals! Auch während den Dreharbeiten für die angesagte Netflix-Serie finden die beiden Turteltauben immer wieder Zeit für süße Selfies und Qualitytime zu zweit!

Make up nachbessern? Das erledigt bei Cole Sprouse seine Freundin Lili Reinhart nur zu gerne! Instagram/@lilireinhart

Sogar mit krassem Make up sind die "Riverdale"-Stars einfach ein mega süßes Paar! Instagram/@lilireinhart

„Riverdale“: Fun bei den Dreharbeiten

Auch, dass die „Riverdale“-Stars am Set viel miteinander und übereinander lachen können, zeigen die Bilder aus Lili Reinharts Instagram-Story. Die ‚Betty Cooper‘-Darstellerin hat neben süßen Kuschelbildern nämlich auch witzige Bilder gepostet, die sie selbst beim Nickerchen machen zeigen oder auf denen ihre Freundin Madelaine Petsch mit Grimasse zu sehen ist. Dass die „Riverdale“-Crew sich gegenseitig auch mal ein bisschen ärgert und veräppelt macht die Stars nur noch sympathischer!

Lili Reinhart ist bei ihren Kollegen für ihre Nickerchen am Set bekannt Instagram/@lilireinhart