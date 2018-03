SPOILER-ALERT: Nach einem Monat Pause gibt's seit heute endlich eine neue Folge "Riverdale"! Aber was wir heute gesehen haben, schockiert alle! Bedeutet DAS etwa das Ende von unserem Lieblingspaar #Bughead?

Riverdale: Schock in der neuen Folge

Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: SPOILER-ALERT!

Was jetzt kommt, ist übrigens NICHTS für schwache Nerven! Fans haben lange darauf gewartet und seit heute gibt es endlich die neue Folge "Riverdale". Doch schon vor kurzem gab es ein Gerücht, dass für Verwirrung gesorgt hat. Denn der Macher der Serie, Roberto Aguirre-Sacasa, veröffentlichte dieses heiße Kuss-Foto von Veronica und Jughead! WHAT? Bedeutet das etwa das Aus für #Varchie (Veronica und Archie) und #Bughead (Betty und Jughead)?

Das bedeutet der Kuss zwischen Veronica und Jughead

Fans sind über den Kuss von #Vughead, so nennen sie jetzt Veronica und Jughead, reihenweise ausgerastet. Schließlich sind Betty und Jughead als Paar der totale Publikumsliebling. Wie konnte es also zu diesem Kuss kommen? Ihr erinnert euch vielleicht an den sinnlosen Kuss von Archie und Betty aus Folge 9? Genau, das war der Auslöser – denn alles kommt ans Licht! Cheryl (Madelaine Petsch) ist sauer, weil sie nicht mit in den Mini-Urlaub von Archie (KJ Apa), Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart) und Jughead (Cole Sprouse) darf. Also erzählt sie Jughead von dem Kuss. Der scheint das zunächst ziemlich cool zu sehen, bis ihm Veronica eine Revanche vorschlägt: Wenn sich Betty und Archie geküsst haben, können sie sich auch einfach küssen – "Auge um Auge, Zahn um Zahn."

Camila Mendes über den Kuss von #Vughead

"Veronica"-Darstellerin Camila Mendes ist selbst gar nicht so begeistert von dem Kuss und verriet in einem Interview: "Die Show macht einen guten Job darin Fans zu provozieren. Ihre Reaktion zeigen, dass sie es ernst meinen und an die Pärchen glauben." Oh ja, das tun wir! Aber wie wird es mit #Vughead weitergehen? Wenn es nach Camila Mendes geht, gar nicht: "In dem Kontext hat der Kuss vielleicht Sinn gemacht, aber ich glaube nicht, dass die Drehbuchautoren die Story weiter verfolgen." Puuuuh! Hoffentlich klärt sich das Drama schnell und wir können #Bughead und #Varchie wieder glücklich sehen.

Wobei ein kleiner Teil von uns die Idee von #Vughead irgendwie auch aufregend findet …