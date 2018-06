"Rivderdale" Staffel 3 Spoiler: Dieser Tote kehrt zurück

Fans warten schon geduldig auf die dritte Staffel von "Riverdale" – und es gibt einige Fragen, die in der Netflix-Serie zu klären sind! "Alice Cooper"-Darstellerin Madchen Amick hat jetzt in einem fetten Spoiler verraten, dass dieser Tote zurückkehrt …

Achtung, Spoiler alert!

Hat Blackhood Chic getötet?

Eine Frage, die sich viele Fans stellen. In der zweiten Staffel von "Riverdale" hat Betty Cooper Chic auf dem Friedhof an den Blackhood übergeben (aka ihren Vater). Seit dem hat man nie wieder etwas von Chic gesehen oder gehört. Nachdem eine Leiche in Riverdale gefunden wird, will Betty zusammen mit Cheryl sichergehen, ob es Chic ist – doch er war es nicht. Ist er jetzt wirklich tot? Oder hat er es doch geschafft dem Blackhood zu entkommen? Die meisten Fans der Netflix-Serie gehen davon aus, dass Chic die Flucht nicht gelungen ist …