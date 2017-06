Rihanna bringt eigene Make-Up und Beauty-Kollektion heraus!

Rihanna feiert jährlich riesige Erfolge als Sängerin und Schauspielerin. Doch das soll noch längst nicht alles gewesen sein. Als nächstes plant Riri anscheinend den Angriff auf den Beauty-Markt! Wie die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal bereits bestätigt, sollen ihre neuen Make-Up und Beauty-Produkte bereits diesen Herbst unter dem Namen "Fenty Beauty by Rihanna" erhältlich sein. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung von Rihannas Modelinie "Fenty".

Falls ihr euch fragt: Warum eigentlich dieser Name? Der Popstar heißt mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty ;)

You ready? @fentybeauty new generation of beauty... coming this FALL! Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 31. Mai 2017 um 10:31 Uhr

Rihanna: Was verspricht Fenty Beauty?

Rihannas "Fenty Beauty" scheint noch in den Kinderschuhen zu stecken, denn viel ist zu den Produkten bislang noch nicht bekannt. Wie das Portal "Tres-Click" berichtet, können sich Fans der Barbadierin bei der ersten Kollektion aber wohl auf einen Lippenstift mit Hologram-Effekt freuen, der bereits bei einer Runway-Show von "Fenty x Puma" getragen wurde. Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten noch ans Licht kommt!

Wer schon ganz heiß auf Rihannas Beauty-Produkte ist, kann sich übrigens schon für einen Newsletter anmelden, der auf der offiziellen Website von Fenty angeboten wird.