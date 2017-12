Rebel Wilson: So heftig war es am Set von "Pitch Perfect 3"!

Freust Du Dich auch schon so unglaublich doll auf "Pitch Perfect 3"? Ab dem 21. Dezember geht es endlich los! Doch ein bisschen traurig sind wir auch: Immerhin ist das der allerletzte Auftritt der Bellas - oder vielleicht doch nicht?

In "Pitch Perfect 3" wird es noch einmal so richtig spannend, denn die Bellas fallen nach dem Collage in ein tiefes Loch. So einfach, wie sie sich ihr Leben vorgestellt haben, ist es leider nicht. Dank eines internationalen Wettbewerbs finden die Mädels - langsam, aber sicher - wieder zurück zu neuem Mut und schaffen den großen Schritt auf die Bühne.