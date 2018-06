Quiz: Die besten Netflix-Filme für den perfekten Sonntag!

Langweiliger Sonntag und Lust auf eine romantische Komödie? Mit diesem Quiz findest du den perfekten Netflix-Film für dich!

Netflix Filme: Romantische Komödien sind am beliebtesten!

Jeder belächelt sie, aber auch jeder schaut sie: Romantische Komödien sind super beliebt bei den Zuschauern und perfekt für chillige Sonntage. Laut Netflix haben im letzten Jahr über 80 Millionen Accounts einen romantischen Film gestreamt. Vor allem die neue RomCom (Romantic Comedy) "The Kissing Booth" mit Joey King und Jacob Elordi bricht alle Rekorde und ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Das süße daran: Die beiden Hauptdarsteller sind sogar im echten Leben ein Paar!

Es ist Sonntag (oder irgendein anderer Tag, mal ehrlich wir streamen täglich) und du weißt nicht für welchen Film du dich entscheiden sollst? Dann haben wir hier ein cooles Quiz für dich, dass dir anhand deiner Vorlieben verrät, welcher Netflix-Film der Richtige für dich ist!

Welche Serie schaust du heute? Netflix

Netflix: Was macht eine gute romantische Komödie aus?

Es gibt eine Sache, die Filme wie "Ibiza", "Like Father", Alex Strangelove", "The Kissing Booth", "Set It Up", "Sierra Burgess Is A Loser" und "To All The Boys I've Loved Before" gemeinsam haben: Sie geben uns dieses wundervoll kitschige Gefühl und machen glücklich! Aber was genau gehört in eine romantische Komödie? Wenn es nach Netflix geht, genau fünf Klassiker, die du in jedem Liebesfilm wiederfindest: Liebe in Zeitlupe, das klassische erste Treffen, der (Fast-) Kuss, der Liebe nachlaufen und natürlich gewinnt zum Schluss immer die Liebe! Schaut euch unbedingt das lustige Video an:

Ihr wollt mehr über Stars ud Serien erfahren? Dann checkt unbedingt die neue BRAVO ab!