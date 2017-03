Psychotest: Welches Familienmitglied bist du?

Welches Familienmitglied bist Du? Der Psychotest verrät es Dir!

In einer Familie gibt es viele unterschiedliche Charaktere. Vielleicht hast Du auch Geschwister, die anhänglich sind oder immer ihr eigenes Ding durchziehen. Doch welche Rolle spielst Du eigentlich? Bist Du auch so ein Genie, wie Harley Diaz in der neuen Disney Channel - Serie "Mittendrin und kein entkommen"?

Mach jetzt den Test und finde es heraus!

"MITTENDRIN UND KEIN ENTKOMMEN" läuft seit dem 6. März immer montags bis freitags um 18:45 Uhr im Disney Channel.

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger!