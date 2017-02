Immer wieder steht die Mode-Kette Primark in der Kritik. Angeblich seien die Klamotten und Produkte viel zu günstig, um zu gewährleisten, dass es den Näherinnen und Arbeitern in Asien wirklich gut gehe. Bezahlt Primark wirklich nur Hunger-Löhne, um so billig wie möglich produzieren zu können?

Jetzt meldete sich Finanz-Vorstand John Bason in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntag-Zeitung" zu Wort, um noch einmal aufzuklären, dass es wirklich keinen Grund zur Sorge gibt. "Der Preis im Laden sagt nichts darüber aus, wie gut es den Näherinnen in Asien geht." Da Primark komplett auf Werbung und prominente Unterstützung verzichtet, würde das Unternehmen außerdem jedes Jahr mehrere Millionen sparen, sagt er weiter. Klingt logisch. . .