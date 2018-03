Primark: Alle News zur Filial-Eröffnung in München

Nicht mehr lange, dann hat das Warten der bayerischen Primark-Fans ein Ende: Nach 22 anderen Städten in Deutschland zieht auch München endlich nach und eröffnet eine Filiale. Alle wichtigen Facts dazu erfahrt ihr hier.

Wann und wo eröffnet der Münchener Primark?

Ab 17. Mai 2018 ist es endlich so weit: Die Münchener müssen nicht mehr in andere Städte zum Primark-Shopping fahren. An diesem Tag eröffnet endlich auch in Bayern die erste Filiale des irischen Mode-Discounters. Bauarbeiter erweitern gerade das PEP-Einkaufszentrum in Neuperlach um satte 8000 Quadratmeter – und genau hier werdet ihr in wenigen Wochen auch den Primark-Store finden.

Was genau erwartet euch?

Wie von vielen anderen Primark-Filialen gewohnt, wird auch der Store in München alles andere als klein ausfallen: Auf rund 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche könnt ihr bald shoppen was das Zeug hält. Auf Tiefstpreisniveau findet ihr dann alles von Klamotten über Accessoires bis hin zu Dekoartikeln.