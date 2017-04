Pretty Little Liars nähert sich langsam dem großem Finale. Im Juni ist nach sieben Jahren PLL endgültig Schluss mit der beliebten Mystery-Serie. In den USA laufen also gerade die letzten Folgen im TV und kurz vor dem PLL-Finale hat sich ausgerechnet Lucy Hale offenbar böse zum geplanten Ende der Show verplappert: Es wird wohl mehr als nur ein Happy-End geben.

Pretty Little Liars: Zwei Hochzeiten sind geplant

Pretty Little Liars hat über sieben Staffeln jede Menge Fragen aufgeworfen, die in den letzten Folgen hoffentlich noch aufgeklärt werden. Doch nicht nur das steht in den letzten Folgen im Vordergrund. Wie Lucy Hale "The Huffington Post" verriet, wird es jede Menge Gefühle geben: "Man wird alle Paare zusammen sehen und es gibt eine Hochzeit... oder gibt es zwei Hochzeiten? Ja, da ist eine Haupthochzeit... hm, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, dass es zwei Hochzeiten gibt", gab sich der PLL-Star leicht nervös.

Doch damit nicht genug, auch Nachwuchs steht den Ladies aus PLL wohl bevor: "Schwangerschaften, Kinder, ja. Die Mädchen sind erwachsen", plauderte die 27-Jährige weiter aus dem Nähkästchen. Wer heiratet und wer ein Kind erwartet verriet die Aria-Darstellerin jedoch (leider) noch nicht. Für jeden Fan der Serie sollte nach diesem Interview spätestens klar sein: Das PLL-Finale wird ein absolutes Muss!

Die aktuelle Staffel 7 von Pretty Little Liars läuft (kostenpflichtig) auf Amazon Prime.

Who's ready for more of the "game" tonight? #PLLEndGame #PrettyLittleLiars Ein Beitrag geteilt von Pretty Little Liars (@prettylittleliars) am 25. Apr 2017 um 14:58 Uhr

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!