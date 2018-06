"Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse hat geheiratet

Sie war das Küken der „Pretty Little Liars“-Crew – nun hat „PLL“-Star Sasha Pieterse geheiratet. Auf einem Schloss in Glaslough im Norden Irlands gab die 22-Jährige ihrem Langzeit-Freund Hudson Sheaffer am vergangenen Wochenende das „Ja“-Wort. Und das rund zweieinhalb Jahre nach ihrer Verlobung Ende 2015. Die schöne Blondine trug bei der romantischen Zeremonie ein maßgeschneidertes Brautkleid des amerikanischen Designers Christian Siriano. Vor Ort waren nur die engsten Freunde und die Familie. Ihre „PLL“-Kolleginnen Ashley Benson, Lucy Hale und Troian Bellisario waren dagegen nicht dabei.

The calm before the (beautiful) storm. Ein Beitrag geteilt von Sasha Pieterse (@sashapieterse) am Mai 30, 2018 um 8:40 PDT

Sasha Pieterse hat geheiratet: So freut sie sich!

Auf Instagram schwärmt Sasha: „Vor einigen Tagen habe ich den Mann meiner Träume in einem weit entfernten Land vor meinen engsten Freunden und Familie geheiratet. Ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Hochzeits- und Honeymoon-Fotos, die folgen werden.“ Gegenüber dem People-Magazin erklärt sie außerdem: "Wir hatten den magischsten Tag in Irland. Unsere Hochzeit war jenseits unserer wildesten Träume." Mit Hudson hat die Schauspielerin die Liebe ihres Lebens gefunden. Schon im letzten Jahr schwärmte Sasha: "Er ist unglaublich. Ich kenne ihn schon so lange und es ist unglaublich, etwas so Unterstützendes zu haben und zu wissen, dass man das immer ohne Zweifel hat, egal was passiert."