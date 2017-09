The Perfectionists: Ist Beacon Heights das neue Rosewood?

Viel ist über die Handlung der Serie leider noch nicht bekannt. Doch Sasha Pieterse (21), die weiterhin Alison spielt, meinte in einem neuen Interview: ,,Die Serie hat (genau wie PLL) eine mörderisch-myseriöse Handlung, super interessant.“ Sie soll außerdem in einer Stadt namens Beacon Heights spielen: ,,Alles in der Stadt scheint perfekt. Von der Elite-Uni bis hin zu den Einwohnern – Wie aus dem Bilderbuch. Aber nichts in Beacon Heights ist, wie es scheint! Der hohe Druck, perfekt sein zu müssen, führt zum ersten Mord in der Stadt. Hinter jedem Perfektionisten steckt ein Geheimnis, eine Lüge und das Verlangen nach einem Alibi.“ (Zitat des US-amerikanischen TV-Senders ,,Freeform“)

The Perfectionists: Details zur Produktion

Wann genau die Serie anlaufen soll, ist noch nicht bekannt. Schauspielerin Sasha Pieterse (21) hat allerdings verraten, dass sie das Rollenangebot bereits vor einem Jahr bekam - Das allerdings bis heute noch streng geheim war. Sie verrät uns trotzdem schon jetzt ein paar spannende Details zur Produktion: ,,Die PLL-Produzentin (Ina Marlene King) wird auch The Perfectionists übernehmen. Es ist eine neue Reise, total aufregend! Ich kann es kaum erwarten!“ Na, wenn das nicht mal nach einer guten neuen Serie schreit!

Die 21-Jährige kündigte außerdem an: ,,Das Skript zur Serie stammt ebenfalls aus der Feder von PLL-Autorin Sara Shepard.“

Wir können es kaum erwarten, dass die Serie endlich anfängt - MEGA!!!