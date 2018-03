Premiere League: Verletzter Kane fällt aus

Schock für Tottenham: Superstar Harry Kane zog sich beim 4:1-Sieg gegen AFC Bournemouth eine Verletzung an den Bändern zu und fehlt den Spurs länger.

Top-Torjäger Harry Kane von Tottenham Hotspur hat sich beim Ligaspiel gegen Bournemouth eine Verletzung im rechten Knöchel zugezogen und wird den Spurs mindestens vier Wochen fehlen. Bereits nach einer halben Stunde mussteder 24-Jährige ausgewechselt werden, zuvor prallte er mit dem gegnerischen Keeper zusammen. Laut Vereinsinformationen kann Kane erst in einem Monat wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, die WM ist allerdings nicht in Gefahr.

Bislang erzielte der Megastar in 39 Pflichtspielen 35 Tore und vier Assists. Der Hoffnungsträger der englischen Nationalmannschaft wird dem "Three Lions" allerdings in den Testspielen gegen die Niederlande und Italien fehlen.