Premiere League: Salah on fire!

Beim 5:0-Erfolg des FC Liverpool gegen Watford lieferte der Ägypter Mohamed Salah mal wieder eine mega Torgala ab!

Mohamed Salah ist einfach nicht zu stoppen: Beim jüngsten 5:0-Sieg der "Reds" gegen Watford überragte Afrikas Fußballer des Jahres mit vier Treffern und einem Assists. Er erzielte seine Ligatreffer 25-28 und damit katapultierte er sich an die Spitze der Torschützenliste. Für den 25-Jährigen war es sein erster Viererpack in der Premiere League, in dieser Saison schürte er allerdings schon fünf Mal einen Doppelpack!

Ein weiterer überragender Fakt: In der Partie schoss Salah nur vier Mal aufs gegnerische Tor, aller Schüsse waren drin! Damit überholte er auch Fernando Torres als besten Liverpool-Debütanten der Geschichte. Torres erzielte in seiner ersten Saison bei den Reds in 46 Spielen 33 Tore, Salah ist jetzt schon bei 36 Buden in 41 Spielen!