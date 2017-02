Playstation 5: Wann kommt die neue Konsole?

Momentan erfreuen sich die meisten Gamer noch an ihrer Playstation 4 oder PS4 Pro. Mit dem neuen Virtual Reality-Erlebnis durch die entsprechenden Brillen, will Sony den Langzeitspielspaß und natürlich auch die Verkaufszahlen für die aktuelle Konsolengeneration noch einmal ordentlich pushen. Doch wann kommt eigentlich die Playstation 5?

Da es sich bei der PS4 genau genommen bloß um ein Hardware Upgrade handelt, juckt vielen Zockern bereits die Frage nach dem Release-Termin für die Playstation 5 in den Fingern. Branchenanalyst Michael Pachter hat sich nun zu Wort geäußert. Der Videogame-Guru lag in der Vergangenheit mit seinen Insights oft richtig und ist eine geschätze Quelle im Bereich Konsolen.

PS5 Release-Termin erst 2019?

Bezüglich des PS5 Release-Termins ist sich Pachter sicher, dass wir uns noch bis 2019 gedulden müssen. In seinem Youtube-Video sagt er: "Vielleicht wird es 2019 oder 2020 eine PS5 geben und eine Xbox Two in 2020, und wir werden weiterhin alle drei Jahre neue Konsolen bekommen, die mit der Software kompatibel sind, die für das Vorgänger-Modell erschienen ist. Ich glaube, das wird das Muster werden."

Eine der Gründe für die etwas längere Wartezeit von der PS4 zur Playstation 5 sei zudem, dass Sony nicht auf die Geräte von Microsoft, also die Xbox, reagieren müsse. PS4 Pro und Xbox Scorpio seien sich zu ähnlich, als das akuter Handlungsbedarf bestehe.

Wir sind aber sicher: Manche Gamer fangen jetzt schon an, die Tage bis zur Silvesternacht 2019 herunterzuzählen.

