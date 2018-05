Pietro Lombardi: Will er diese Frau heiraten?

Auf seinem Instagram-Pic tanzt Pietro Lombardi eng umschlungen mit einer schönen Brünetten am Strand. Doch jetzt steht fest, dass es sich bei der dunkelhaarigen Beauty nicht wie von vielen vermutet um Pietros Ex Sarah Lombardi handelt, sondern um ein angesagtes Model aus der Schweiz …

Mit diesem Model geht Pietro Lombardi auf Tuchfühlung

Das Foto, auf dem Pietro mit einer dunkelhaarigen Schönheit Arm in Arm tanzt, hat für jede Menge Gerüchte gesorgt. Viele Fans waren sich sicher: Das muss Sarah Lombardi sein auf diesem Bild. Falsch gedacht! Denn im Interview mit der Zeitschrift ‚Closer‘ hat Pietro Lombardi jetzt verraten, dass es sich bei der Lady um das Schweizer Model Sandra Kaminska handelt. Das Model und der ‚Senorita‘-Sänger sollen sich bei dem Musikvideo-Dreh zu Pietros neuem Song „Phänomenal“, der am 18. Mai rauskommt, kennengelernt haben. In dem Clip zum Lied soll die schöne Schweizerin nämlich eine große Rolle spielen.

Die Beauty in Pietro Lombardis neuem Video: Eine Frau zum Heiraten!

Warum Pietro ausgerechnet die Beauty aus der Schweiz für sein neues Musikvideo gewählt hat, weiß er ganz genau. „Als ich Sandras Foto sah, war ich gleich angetan. Sie ist total natürlich. Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie war perfekt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten“, sagt Pietro gegenüber ‚Closer‘. Puh, das klingt ja, als wäre Pietro total hin und weg von dem Model. Kein Wunder, schließlich sieht die Schweizerin echt super aus!

Two donuts 🍩 Ein Beitrag geteilt von Sandra Kaminska Jerze (@sandrajerze) am Mai 5, 2018 um 9:15 PDT

Doch wie es scheint, ist Pietros Begeisterung für die dunkelhaarige Schönheit rein beruflich. "Ich habe sie angerufen, um sie mal kennenzulernen. Dann ist sie gekommen, hat ihren Job gemacht und ist wieder gegangen. Das die hübsch ist, keine Frage, aber darf ich jetzt keine Frau hübsch finden", sagt der Sänger gegenüber ‚bild.de‘. Auch wenn sich viele Fans wohl sehr über eine Frau an Pietros Seite freuen würden – dass das Model aus dem Musikvideo seine neue feste Freundin wird, ist wohl ziemlich unwahrscheinlich.