Pietro Lombardi: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Eigentlich ist Pietro Lombardi ja gerade Single und auch ziemlich happy damit. Doch ein Foto mit einer Frau auf seinem Insta-Account wirft bei den Fans des Sängers jetzt Fragen auf. Wer ist die geheime Unbekannte? Etwa seine Ex Sarah oder hat Pietro vielleicht sogar eine neue Freundin?

Pietro Lombardi: Mit welcher Frau geht er da auf Tuchfühlung?

Eng umschlungen und Arm in Arm tanzen sie am Strand. Doch wer ist die unbekannte Brünette, der Pietro auf seinem Instagram Bild so nahekommt? Manche Fans des „Senorita“-Sängers sind sich sicher: Das ist bestimmt Pietros Ex Sarah Lombardi! Doch das wäre eine ganz schön krasse Überraschung. Schließlich haben die beiden in den letzten Wochen immer wieder betont, dass es kein Liebes-Comeback geben wird. Natürlich hat sich das ehemalige „DSDS“-Traumpaar für Söhnchen Alessio längst wieder zusammengerauft, doch von einer Couple-Reunion war dabei nie die Rede. Ganz im Gegenteil. Dass die Lombardi-Fans aber denken, Sarah sei die brünette Beauty auf Pietros Insta-Foto, ist trotzdem nicht ganz so überraschend. Denn die Lady auf dem Bild hat ebenso wie Sarah mittellange braune Haare und einen tollen Body! Der Look würde also auf jeden Fall passen …

Pietro Lombardi: Was hat das Foto zu bedeuten?

Doch ob es sich wirklich um Pietros Ex Sarah auf dem Foto handelt, werden wir wohl erst in 9 Tagen erfahren! Da kommt nämlich Pietros neuer Song „Phänomenal“ raus und genau diesen neuen Hit wollte er mit dem geheimnisvollen Foto auch anteasern. Wir können wohl davon ausgehen, dass es in dem Musikvideo zu „Phänomenal“ mehr von der bisher unbekannten Frau zu sehen geben wird und wir dann auch endgültig erfahren, ob es sich bei ihr um Sarah handelt oder eben nicht. Das ehemalige „DSDS“-Paar wieder vereint zu sehen, wäre natürlich total süß! Wir glauben allerdings, dass die Lady auf dem Foto weder Sarah, noch Pietros neue Freundin ist. Was meint ihr?