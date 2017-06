Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Sarah Lombardi?

Nach der Trennung von Sarah Lombardi und Michal T. ist jetzt die große Frage: Kommen Sarah und Pietro Lombardi wieder zusammen? Der DSDS-Sieger hat sich jetzt erstmals zur Situation geäußert und nimmt einigen hoffnungsvollen Fans jede Menge Wind aus den Segeln.

Pietro Lombardi: Kommen er und Sarah wieder zusammen?

Zuerst machte er deutlich, dass die Trennung auch für ihn völlig überraschend kam: "Ich wusste nichts davon. Einfach auch aus dem Grund, da ich mich aus bekannten Gründen nicht dafür interessiere", zitiert bild.de Pietro Lombardi. Der Umstand, dass Sarah wieder Single ist, lässt in ihm keine alten Gefühle wieder hochkommen: "Ein Liebes-Comeback ist definitiv ausgeschlossen. Dafür ist zu viel passiert. Für mich kommt eine Beziehung aktuell sowieso nicht in Frage." Wie es aussieht, steht Sarah Lombardi also (zumindest vorerst) komplett allein da.