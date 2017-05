Pietro Lombardi: Hier disst er Sarahs neuen Freund Michal T.

Das Kapitel Pietro Lombardi und Sarah Lombardi ist endgültig beendet. Ein Liebes-Comeback scheint - beiderseitig - ausgeschlossen. Einen Seitenhieb in Richtung Sarahs neuen Freund, Michal T., konnte sich der Sänger bei einem Facebook Live Video jedoch trotzdem nicht verkneifen.

Pietro Lombardi stichelt bei Facebook Live

Pietro Lombardi war gerade beim Tätowierer und startete eine Facebook Live Session, in der er für seine Fans sang und die Kommentare einiger User beantwortete. Natürlich tauchten auch einige Fragen bezüglich Noch-Ehefrau Sarah Lombardi und Michal T. auf. Als ein User behauptet, dass der neue Freund der 24-Jährigen Pietro wegen Beleidigung angezeigt habe, kann Pietro sein Lachen nicht zurückhalten.

"Hey Michi, hör auf mit dem Scheiß, man. So was macht man nicht!", amüsiert sich Pietro und legt mit einem Diss nach: "Naja, der muss was für seine Rentenkasse machen." Ob Michal T. über diesen Spruch genauso lachen kann, die Pietro und seine Freunde beim Tätowierer? Diese kleine Stichelei beweist jedoch: hundertprozentige Ruhe ist nach dem Trennungs-Drama im Hause Lombardi noch immer nicht eingekehrt.