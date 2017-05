Pietro Lombardi: Hat er eine neue Freundin?

Hat Pietro Lombardi eine neue Freundin?

Während Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. wieder zusammengekommen ist, ist Pietro offiziell Single. Oder ist der DSDS-Sieger doch wieder verliebt? "Ich bin glücklicher Single und das wird auch so bleiben. Wenn die richtige Frau aber kommt, dann werde ich auch wieder vergeben sein. Bei mir ist es aber eh schwierig, eine Frau kennenzulernen.", erzählt Pietro im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Offenbar hat der Sänger mit dem Kapitel Frauen für's erste abgeschlossen. "Ich lasse mir Zeit, denn ich war 6 Jahre vergeben und habe es nicht eilig, jemanden kennenzulernen. Ich bin auch nicht der Typ, der nach einer Hochzeit dann sofort in eine neue Beziehung geht – darauf habe ich keinen Bock!“, verriet er weiter.

Pietro Lombardi bei "Global Gladiators":

Pietro Lombardi will sich momentan lieber auf seine Karriere konzentrieren. Durch eine Verletzung fiel er bei der Show "Let's Dance 2017" leider aus. Dafür ist er ab Donnerstag in der neuen ProSieben-Show "Global Gladiators" zu sehen und kämpft sich durch.

In dem neuen Format treten acht Promis in der Wüste Afrikas in Prüfungen und Teams gegeneinander an. Wie auch beim "Dschungelcamp" oder bei "Promi Big Brother", werden die Stars rund um die Uhr mit Kameras überwacht.

Neuer Schritt für Pietro Lombardi: