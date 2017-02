Pietro Lombardi: Er macht bei der TV-Show „Global Gladiators“ mit!

Vor Kurzem kündigte Pietro Lombardi auf seinem Facebook-Account an, dass er in den nächsten Wochen nicht so aktiv sein kann, wie es seine Fans gewohnt sind. Viele fragten sich: Was hat Pietro vor? Ein neues Album, ein Mode-Label, irgendwelche anderen, spannenden Projekte? Jetzt steht fest, der Musiker ist in Afrika unterwegs.

Was kommt auf Pietro zu?

Für die neue ProSieben Show "Global Gladiators" kämpft sich Pietro zusammen mit anderen Promis, wie Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Marolt, durch Namibia bishin zu den Victoriafällen in Sambia. Wie "Bild" berichtet müssen die insgesamt acht Stars bis Mitte Februar komplett auf Luxus verzichten. Sie ziehen mit einem umgebauten Fracht-Container durch die Gegend, in dem sie leben und schlafen müssen. In dem gesamten LKW sind Kameras installiert. Wie die BILD erfahren haben will, kassiert Pietro Lombardi stolze 290 000 Euro für seine Teilnahme bei „Global Gladiators“. WOW! Mit dieser HAMMER-SUMME ist der Sänger für die nächsten Monate mehr als abgesichert!!!

Doch das war noch nicht alles. Bei jedem Stopp müssen Pietro und Co. in zwei Teams gegeneinander antreten und verschiedene Aufgaben bewältigen. Und dann heißt es: "Der Schwächste fliegt". Das Sieger-Team entscheidet nämlich, wer aus dem Verlierer-Team gehen muss.