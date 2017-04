Pickel am Po: Was hilft? Das kannst Du dagegen tun!

Pickel am Po sind etwas völlig Normales und doch können sie ganz schön nervig sein. Du hast Pickel am Po und fragst Dich, was hilft? Das kannst Du dagegen tun!

Pickel am Po gehören zu den Themen, die in der Öffentlichkeit oder auch unter Freunden nicht gern besprochen werden. Allerdings sind viel mehr Leute davon betroffen, als Du vielleicht denkst. Die am häufigsten auftretende Krankheit, Akne, kann also tatsächlich nicht nur im Gesicht entstehen, sondern auch am Po auftreten.

Pickel am Po: Woher kommen Pickel am Po?

Pickel am Po entstehen durch eine Überproduktion von Talg. In Kombination mit Schmutz verstopft dieser Talg die Poren auf der Hautoberfläche. Zuerst entstehen schwarze Punkte, die sich dann entzünden und eitern können. Verstärkt wird das Ganze auch durch zu enge Kleidung, durch diese Reibung entsteht oder auch durch Schweiß.

Pickel am Po: Das kannst Du dagegen tun!

Pickel am Po lassen sich behandeln. Neben antibakteriellen Waschlotions, die Deinen Po sanft reinigen und überschüssigen Talg entfernen, kannst Du außerdem Peelings verwenden. Zusätzlich kannst Du, um Pickel am Po zu vermeiden, zusätzlich auf Deine Ernährung achten und (auch wenn es schwerfällt) seltener zu Süßigkeiten und Fast Food greifen.

Pickel am Po: Das solltest Du noch über Deinen Po wissen!

Und nicht nur Pickel am Po sind ein Thema, über das selten frei gesprochen wird. Es gibt auch noch andere Po-Fakten, die viel mit Deiner Gesundheit zu tun haben, aber vielleicht im ersten Moment sehr unangenehm sind. Welche das sind und wieso Du zur Reinigung keine Baby-Feucht-Tücher verwenden solltest, erfährst Du hier im Video!

