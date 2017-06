Bei YouTube ließ sie die Bombe platzen: Pia Tillmann ist schwanger! Sie und ihr Ehemann Steffen Donsbach bekommen ein Baby.

Alle Infos über Pia Tillmann

Pia Tillmann und Steffen Donsbach bekommen ein Baby

In der letzten Zeit ist es ruhig um die TV-Beauty geworden. Doch das hat auch einen guten Grund, denn Pia hat sich wegen ihrer Schwangerschaft zurückgezogen. Doch nun will sie die schöne Neuigkeit mit ihren Fans teilen und sie endlich wieder auf dem Laufenden halten. In welchem Monat die Ex-BTN-Darstellerin schwanger ist, hat sie bislang nicht verraten. Aber ihr Babybauch ist schon ziemlich groß! Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis Pia und Steffen's Nachwuchs zur Welt kommt.

Auf ihrem YouTube-Kanal "Pia macht Kirmes" will sie schon bald mehr Details verraten. Wir gratulieren Pia und Steffen zur Schwangerschaft und wünschen ihnen alles Gute! <3

Pia Tillmann ist schwanger: Sie zeigt ihren Babybauch!

Pia Tillmann zeigt auf YouTube ihre Babykugel. Screenshot YouTube

Pia Tillmann: Hochzeit mit Steffen Donsbach

Im Herbst 2015 heiratete Pia Tillmann heimlich ihren Freund Steffen Donsbach. Die beiden lernten sich bei den RTL II Serien "Berlin - Tag und Nacht" und "Köln 50667" kennen und lieben. Schon bald sind die beiden nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt!