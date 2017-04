Pia Tillmann: Alle Infos über die ehemalige BTN-Darstellerin!

BTN: So heißen die Darsteller bei Instagram, Snapchat, Facebook & Youtube

Pia Tillmann: Ihre Tattoos

"Viele fragen mich, welches Tattoo mir das Liebste ist/mir am meisten bedeutet oder welches am meisten weh tut...Ich habe nicht DAS wichtigste Tattoo. Mir sind alle wichtig, sonst hätte ich sie nicht. Die tiefste Bedeutung steckt aber in denen, die für meine Familie (Mum, Dad ,Bruder und meine Doggies), meinen Partner und meine beiden besten Freunde stehen. Am schmerzhaftesten war für mich (bei JEDEM ist es anders!!!) der Schriftzug unter meinem Herz/Rippenbogen...aber jeder Schmerz lohnt sich, für so ein Ergebnis. Das Leben birgt schließlich überall Schmerz den man durchstehen muss, um am Ende gestärkt und strahlender weiter zu gehen!", erklärt Pia Tillmann ihre Tattoos via Facebook.

Pia Tillmann: Hochzeit mit Steffen Donsbach:

Pia Tillmann und Steffen Donsbach haben sich am Set von "Berlin - Tag und Nacht" kennengelernt und spielten später zusammen bei "Köln 50667". Seit Herbst 2015 sind die beiden TV-Stars verheiratet. Details zu ihrer Hochzeit gaben sie allerdings nicht preis. Pia und Steffen versuchen ihr Privatleben zu schützen.