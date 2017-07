Philipp Max: "Sicher, dass wir uns dieses Jahr weiter stabilisieren"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Philipp Max vom FC Augsburg.

BRAVO SPORT: Philipp, Du hast Deinen Vertrag im Februar langfristig bis 2020 verlängert. Was hat den Ausschlag dafür gegeben?

Philipp Max: Ich sehe meine sportliche Entwicklung beim FC Augsburg noch nicht als abgeschlossen und möchte den positiven Trend aus den letzten Jahren auch in die siebte Bundesliga-Saison mitnehmen.

BRAVO SPORT: Der FCA kam in der letzten Saison nicht aus der unteren Tabellenhälfte raus. Warum geht es jetzt wieder aufwärts?

Philipp Max: Ich bin froh, dass seit dem ersten Tag der Vorbereitung wieder alle Spieler fit und gesund sind, weil dies wichtig für uns als Team ist, um unser volles Potential ausschöpfen zu können. Die vielen Verletzungen haben uns in der letzten Saison teilweise etwas zurückgeworfen. Ich bin sicher, dass wir uns dieses Jahr weiter stabilisieren.

BRAVO SPORT: Dein Vater war als Mittelstürmer BL-Torschützenkönig, Du spielst eher in der Abwehr. Wie kam es denn dazu?

Philipp Max: Ich kann nicht nur in der Abwehr spielen, sondern fühle mich auch im linken Mittelfeld wohl. Das habe ich in der letzten Saison bewiesen und so ist mir auch im Spiel gegen den HSV mein erstes Bundesliga-Tor gelungen. Ich brauche noch ein paar, um zu meinem Vater aufzuschließen, aber das war schon einmal ein guter Anfang! (lacht)