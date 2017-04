Peggy von "Berlin - Tag und Nacht" gehört zu den beliebtesten BTN-Charakteren der RTL 2-Soap. Ihre etwas naive aber sehr liebenswürdige Art kommt bei den Zuschauern gut an. Sie ist schon seit Folge 4 dabei und ist somit ein wahres BTN-Urgestein.

Dementsprechend hat Peggy Möller bei "Berlin - Tag und Nacht" (gespielt von Katrin Hamann) schon einiges erlebt. Hier erfährst Du alle Infos über die gute Seele bei BTN.

Alle News zu Berlin - Tag und Nacht - HIER KLICKEN

BTN-Peggy: Ihre Beziehungen bei Berlin - Tag und Nacht

BTN-Peggy Möller ist die Ex-Ehefrau von Joe. Die beiden galten lange Zeit als das Traumpaar bei "Berlin - Tag und Nacht", ließen sich im Februar 2017 nach vielen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung jedoch scheiden. Danach ging Peggy eine Beziehung mit Theo ein, die mittlerweile jedoch auch schon wieder vorbei ist. Zwar hatten BTN-Peggy und Joe nach ihrer Scheidung noch einmal eine heiße Affäre, für mehr reichte es schließlich aber nicht.

Peggy hatte bei Berlin - Tag und Nacht aber noch weitere Beziehungen, Affären und One Night Stands. Hier eine Übersicht:

Ex-Ehefrau von Joe

Ex-Verlobte von Erik

Ex-Freundin von Lukas & Theo

One Night Stand von Kalle

Ex-Affäre von Joe

Trotz Peggys Scheidung von Joe, hat sie Gefallen an Hochzeiten gefunden. Momentan arbeitet sie bei Berlin - Tag und Nacht als Weddingplannerin. Zuvor verdiente die gelernte Kosmetikerin ihr Geld als Friseuse in der "Schnitte" und als Oben-Ohne-Kellnerin auf Privatveranstaltungen.

So heißen die BTN-Stars mit echtem Namen - HIER KLICKEN

Peggy Möller: Fakten zum Berlin - Tag und Nacht Charakter

Peggy Möller glaubt fest an das Gute in jedem Menschen und deswegen umso enttäuschter, wenn sich ihre Annahmen als falsch herausstellen. Da BTN-Peggy in einem sehr liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, möchte sie gern selbst eine Familie gründen und nach diesem Ideal leben. Mit Joe hat es zwar am Ende nicht geklappt aber Peggy hat bei Berlin - Tag und Nacht noch nicht den Glauben an ihr persönliches Happy End verloren.

Weitere Fakten zu Peggy bei Berlin - Tag und Nacht:

Peggys größte Hobbies sind Shopping und backen

Sie hasst Unehrlichkeit

Sie bewundert alle Menschen, die ihren Platz im Leben gefunden haben

Schönes Wochenende meine lieben 😘 Ein Beitrag geteilt von Katrin Hamann (@katrin_hamann) am 21. Jan 2017 um 9:43 Uhr

So heißen die BTN-Stars bei Instagram, Snapchat & Co. - HIER KLICKEN

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!