Patrick Herrmann: "Voll auf die Liga und den Pokal konzentrieren"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach.

BRAVO SPORT: Patrick, erstmals seit drei Jahren spielt Gladbach nicht international. Was lief letzte Saison nicht gut?

Patrick Herrmann: Leider haben wir die Hinrunde ein bisschen verschlafen. Obwohl wir in der Rückrunde viele Punkte geholt haben, konnten wir diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Es war am Ende zwar noch knapp, aber es hat eben nicht gereicht wieder international zu spielen.

BRAVO SPORT: Warum wird es in der neuen Saison besser?

Patrick Herrmann: Es könnte schon helfen, dass wir nicht mehr diese Dreifachbelastung haben. Das kann uns vielleicht ein bisschen zugutekommen, da es zwar toll ist europäisch zu spielen, aber trotzdem sind die Spiele und die Reisen immer auch anstrengend. Von daher können wir uns jetzt voll auf die Bundesliga und den Pokal konzentrieren und das ist ja auch ein kleiner Vorteil.

BRAVO SPORT: Was sind Deine persönlichen Ziele, die Du Dir für die nächste Saison gesteckt hast?

Patrick Herrmann: Ich möchte natürlich so viele Spiele machen wie es geht, am liebsten alle. Ich bin in den letzten Jahren leider viel verletzt gewesen. Jetzt hoffe ich, dass ich gesund bleibe und auch mal die ganze Vorbereitung mitmachen kann. Dann wird man sehen, wie es für mich läuft. Ziel bleibt es, viele möglichst gute Spiele zu machen.