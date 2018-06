Pascal Kappés: Will er seine Denise doch zurück?

Denise und Pascal Kappés durchleben gerade eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle, was ihre Ehe angeht... Bisher war es ausschließlich Denise, die Gefühle gezeigt hat. Doch jetzt setzte sie ein Zeichen - und plötzlich lässt auch „Berlin - Tag und Nacht“-Star Pascal zum ersten Mal seinen Emotionen freien Lauf...

Das Liebes-Chaos von Denise und Pascal Kappés

Zum Verständnis ein kurzer Rückblick: Nach einem furchtbaren Streit vor rund zwei Wochen zog BTN-Darsteller Pascal sich zurück und löschte alle Insta-Fotos von sich und seiner schwangeren Frau – die wiederum machte ihm eine öffentliche Liebeserklärung und kündigte an, um die Liebe kämpfen zu wollen. Pascal reagierte darauf nicht, postete stattdessen jede Menge Party-Bilder von sich und seinen Kumpels.

Denise schlägt Pascal mit seinen eigenen Waffen

Jetzt scheint auch Denise langsam keine Lust mehr zu haben, dem Papa ihres ungeborenen Sohnes hinterherzulaufen. Kurzerhand schlug die Ex-„Bachelor“-Kandidatin zurück und löschte jetzt ebenfalls alle gemeinsamen Pics von sich und Pascal auf ihrem Instagram-Profil. Ein großer Schritt für die 27-Jährige! Hat Denise jetzt etwa aufgegeben? Oder ist es eher eine Taktik, ihren Mann zum Nachdenken zu bringen?

Pascal singt ein Liebeslied

An Pascal jedenfalls scheint diese Aktion nicht spurlos vorüberzugehen. Denn der 27-Jährige, der sich bislang noch nie zur Ehekrise und seinen Emotionen geäußert hat, gab seinen Followern jetzt zum ersten Mal seit Bekanntwerden der vorübergehenden Trennung einen Einblick, wie es in wirklich in ihm aussieht: Im Auto hörte der BTN-Schauspieler Ed Sheerans Song „Thinking Out Loud“ – eine Liebesballade mit vielsagendem Text:

„So honey now take me into your loving arms

Kiss me under the light of a thousand stars

Place your head on my beating heart

I'm thinking out loud

Maybe we found love right where we are“

Pascal Kappés ließ seinen Gefühlen freien Lauf, sang die Zeilen lauthals mit und schrieb dazu die Worte: „Da kommen Erinnerungen hoch.“ Das kann doch nur an Denise gerichtet sein, oder? Vielleicht merkt der Schauspieler langsam, dass er doch nicht ohne seine Frau sein kann? Wir sind gespannt, ob die beiden es noch lange ohneeinander aushalten…