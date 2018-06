Pascal Kappés nach Trennung von Denise: Hat er schon eine Neue?

Erst seit ein paar Tagen ist es zwischen Pascal Kappés (27) und seiner schwangeren Frau Denise (27) endgültig aus – jetzt verbringt der „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller seine Freizeit bereits mit einer anderen Frau…

Pascal Kappés: Beim Sport mit einer Unbekannten

Vor wenigen Wochen war die Welt von Pascal Kappés und Denise Temlitz noch in Ordnung: Frisch verheiratet fieberten sie der Geburt ihres Babys entgegen. Dann kam es zum großen Streit zwischen dem Paar – nach Tagen voller Ungewissheit stellte Denise dann via Instagram klar: Es wird kein Liebes-Comeback geben. Doch anstatt Trübsal zu blasen, scheint BTN-Darsteller Pascal sein Leben als Neu-Single zu genießen. In seiner Heimat Saarbrücken ist er nicht nur gefühlt jeden Abend mit Kumpels am Feiern, sondern hat auch wieder angefangen, ins Fitness-Studio zu gehen… und das macht er nicht alleine, sondern in weiblicher Begleitung!

Wer ist Pascals Fitness-Begleitung?

Wir haben mal gecheckt, wer die hübsche Blondine ist, mit der Pascal zusammen im McFit in Saarbrücken schwitzt. Es handelt sich dabei um die 24-jährige Laura, die ihrem Insta-Profil nach zu urteilen ziemlich viel Sport treibt. In welcher Verbindung der „Berlin – Tag und Nacht“-Star zu der Blondine steht, ist nicht klar. Vielleicht sind die beiden nur gute Freunde und Pascal brauchte jemand fitnessbegeisterten, der ihm beim Sport ein bisschen in den Hintern tritt? Oder steckt da doch mehr dahinter? Feststeht: Die zwei haben ziemlich viel Spaß zusammen. In seiner Insta-Story filmte der 27-Jährige seine Trainingspartnerin und zog sie auf: „Nur am Faulenzen die ganze Zeit, nur am Labern.“ Laura hält das offenbar für ein Gerücht und kontert frech, indem sie Pascal den Mittelfinger entgegenstreckt. „Ich schwitz wie ein Schwein und die labert“ lacht der daraufhin in die Handykamera.

Hmm… Denise dürfte das wohl eher nicht gefallen. Aber wir sind gespannt, ob Pascal und Laura in Zukunft öfter zusammen rumhängen!