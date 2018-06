Pascal Kappés: Nach Streit mit Denise - Baby ja! Beziehung nein?

Die schwangere Denise Temlitz hat längst eingesehen, dass sie sich und ihrem Mann Pascal Kappés mit ihrem öffentlichen Gefühlsausbruch auf Instagram keinen Gefallen getan hat. Doch all ihre Versuche, wieder Ruhe in ihr Privatleben einkehren zu lassen, scheitern seitdem. Nach wie vor freuen sich beide auf das gemeinsame Baby. Doch die Zeichen auf eine baldige Versöhnung mit „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal („David“) stehen nicht besonders gut…

Die Ehe von Denise und Pascal liegt auf Eis

Seit eineinhalb Wochen ist im Leben von Denise und Pascal Kappés nichts mehr so, wie es mal war: Nachdem die 27-Jährige erfahren hatte, dass ihr Mann sie belogen hat (Näheres ist nicht bekannt), flippte sie aus und Pascal (27) zog vorübergehend aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin aus. Während Denise sich bereits mehrfach via Instagram zur Ehekrise äußerte, hüllt Pascal sich nach wie vor in Schweigen. Stattdessen lenkt er sich lieber mit seinen besten Kumpels in seiner Heimat im Saarland ab.

Denise ohne Pascal beim Ultraschall-Termin

Zum gestrigen Ultraschall-Termin beim Frauenarzt begleitete nicht Pascal seine Denise, sondern ihre beste Freundin. Dabei zählen diese Termine doch für werdende Eltern zu den wichtigsten Momenten während der ganzen Schwangerschaft! Und auch dass der BTN-Darsteller alle gemeinsamen Bilder von sich und Denise von seinem Instagram-Profil gelöscht hat, ist kein gutes Zeichen, was die Ehe der beiden anbelangt. Stattdessen hält er seine Abonnenten mit regelmäßigen Party-Posts mit seinen Jungs auf dem Laufenden.

Doch zwischen all den Feier-Videos findet sich in seiner Story jetzt ein Hinweis darauf, dass zumindest sein Vaterstolz trotz der Ehekrise mit seiner Frau unverändert groß ist! Genau wie Denise postete er das erste und vor allem ziemlich witzige 3D-Ultraschallbild ihres ungeborenen Sohnes, auf dem es so aussieht, als würde er einen Dab machen. Der Kleine scheint also jetzt schon ziemlich lässig drauf zu sein.

Das erste 3D-Ultraschallbild von Denises und Pascals Baby Instagram/pascal.kappes

Aktuell zeigen sich sowohl Densie als auch Pascal stets gut gelaunt auf ihren Social-Media-Profilen. Fans vermuten aber, dass das alles nur Fassade ist. Ob die werdenden Eltern wieder zueinanderfinden werden, ist völlig unklar… Doch spätestens wenn das Baby kommt, werden die beiden sicher eine Entscheidung treffen, wie ihre Zukunft als Paar aussehen soll.