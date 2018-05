Pascal Kappés: Kein Bock auf Versöhnung mit Ehefrau Denise?

Bei Denise Kappés herrscht absolutes Gefühlschaos. Nach einem emotionalen Ausbruch auf Instagram, ihr Ehemann „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés hätte sie von Anfang an belogen, nahm sie dies kurz darauf zurück und ist seither eher auf Versöhnungskurs. Pascal scheint das aber anders zu sehen.

Trauriges Liebesgeständnis von Denise

Eigentlich wollte Denise Kappés nichts mehr zur Ehekrise mit „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés sagen. Doch scheinbar hatte sie jetzt das Gefühl, ihm nochmal öffentlich ihrer Liebe zu erklären. Denn sie postete ein Pärchen-Bild und schrieb dazu:

„Morgens ohne dich wach zu werden, ... ist schrecklich. Ich weiß nicht was wir gerade haben, aber ich vermisse das was wir hatten. Du fehlst mir. Im Leben gibt es immer mal harte und vor allem schlimme Zeiten. Aber wir wären doch kein #teamkappi wenn wir nicht kämpfen würden bis zur letzten Sekunde ! Schatz ... egal was für Fehler „wir“ gemacht haben, ... Liebe bedeutet harte Arbeit, das haben wir beide schon einmal festgestellt. Ich liebe dich und mein Herz dich noch mehr. Ich wollte das du dass weißt.#dubistdieluftdieichzumatmenbrauch“

Geht es nur uns so, oder klingt der Post fast so, als wäre nicht mehr nur Pascal schuld an allem, wie sie es in ihren Insta-Videos letzte Woche erklärt hatte. Vielmehr scheint es als müsste sie jetzt um seine Liebe kämpfen. Wieso das?!

BTN-Pascal Kappés ist lieber feiern

„Berlin – Tag und Nacht“-Schauspieler Pascal Kappés hat sich bis heute nicht zu dem Vorfall geäußert. Stattdessen ist er seitdem in seiner Heimat Saarbrücken und hat Spaß mit seinen Freunden beim Feiern. Vielleicht haben ihn Denises öffentliche Vorwürfe so gekränkt, dass er momentan Abstand braucht und sich über ihre Beziehung Gedanken machen muss. Genau das, waren nämlich auch die Worte von Denise letzte Woche. Allerdings sieht ihr Couple-Liebes-Post ja eher so aus, als würde sie ihn lieber jetzt schon wieder bei sich haben, oder? Verwirrend.

Einige Follower verstehen Denises Verhalten nicht

Die Fans der beiden wären schon mal überhaupt nicht überrascht, wenn Pascal Kappés richtig sauer auf seien Ehefrau wäre. Viele kommentierten ihr Bild nämlich ziemlich heftig mit Vorwürfen. Egal, was Pascal auch getan haben mag, sie finden es falsch, so persönliche Probleme in der Öffentlichkeit breit zu treten. Sie halten es sogar für „traurig“ und „peinlich“. Die Kommentare hat die EX-„Bachelor“-Kandidatin gelöscht und auch die Kommentarfunktion zum Bild abgestellt. Mal sehen, ob sich die beiden gegenseitig verzeihen können und sich für ihren gemeinsamen Sohn, der im Oktober auf die Welt kommt, wieder zusammenraufen.

