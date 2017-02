Im Grunde genommen gab es über Paola Maria und Sascha Koslowski als Ehepaar nicht all zu viel zu berichten. Sie kündigten zwar vor langer Zeit an, zu heiraten, ließen dann aber nichts von sich hören, bis endlich das Foto von ihrer Hochzeit in Las Vegas auf Instagram hochgeladen wurde.

Na endlich! Und dann folgten zwar noch einige Hochzeitsfotos, Details behielten Paola und ihr frischgebackener Ehemann von "Die Aussenseiter" für sich.

Jetzt überraschen sie aber alle noch einmal richtig. Sascha postete ein Hochzeitsvideo, wo wir alle noch ein paar Einblicke mehr in ihre Hochzeit bekommen, doch die eigentliche Neuigkeit verbirgt sich in der Beschreibung:

Wie wird die nächste Hochzeit von Paola Maria und Sascha Koslowski?

"Unsere erste Hochzeit ist in Nevada", schreibt Sascha Koslowski dazu. Und damit verrät er: Es folgt noch eine weitere Hochzeitsfeier. Und es wird die Frage aufgeworfen: Sind sie rechtlich gesehen überhaupt schon richtig verheiratet? Eine Hochzeit in Las Vegas ist nicht automatisch in Deutschland rechtskräftig. Vielleicht sparen sich Paola Maria und ihr Sascha das ja noch für eine größere Feier in Deutschland auf. Schließlich wurde in Las Vegas Gerüchten zufolge nur in kleinem Kreise gefeiert.

Wie viel sie davon allerdings preisgeben, steht noch in den Sternen. Auf ein weiteres Hochzeitsfoto bei Instagram und Co. dürften wir uns aber sicher noch freuen können.