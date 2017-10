Paola Maria: Sie bringt ihr erstes eigenes Produkt heraus!

Paola Maria stand schon immer für Beauty und Style. In ihren Videos gibt die Halb-Italienerin stets gute Tipps und kennt immer die neuesten Trends. Jetzt geht die süße Youtuberin (über 1,6 Mio. Abos) aber einen Schritt weiter und bringt ihr erstes eigenes Produkt heraus!

Paola Maria: Eigenes Duschgel und eigenes Deo

Paola Maria bringt ab dem 23. Oktober mit der Marke Impulse eine Special Edition an den Start. Es handelt sich dabei jeweils um ein Duschgel und ein Deo mit dem Namen "Dream by Paola Maria". In einem Video erklärt die 24-Jährige, dass sie beim kompletten Entstehungsprozess - vom Design bis zum Duft - mit im Boot war und deswegen sehr stolz auf ihre ersten Produkte sei.

Paola Maria ist übrigens nicht die einzige Youtuberin, die in diesem Zuge ihr eigenes Deo und Duschgel entworfen hat. Auch ihre Freundin Melina Sophie veröffentlicht im gleichen Zeitraum zwei Badprodukte unter dem Namen "Soul by Melina Sophie".

Paola Maria: Kommt noch mehr Merch?

Paola Maria reiht sich damit in die Reihe von Youtubern ein, die neben ihren Videos auch mit Merch und weiteren Produkten ein nettes Nebeneinkommen verdienen möchten. Am erfolgreichsten ist hierbei bislang definitiv BibisBeautyPalace, die sich mit ihren bilou Schäumen mittlerweile ein wahres Imperium aufgebaut hat. Ob Paola da anknüpfen kann? Das wird sich in Zukunft zeigen. Sollten ihre Produkte aber ähnlich viele Abnehmer wie die von Bibi finden, waren das sicherlich nicht die letzten Duschgels und Deos, die die hübsche Frau von Sascha Koslowski auf den Markt gebracht hat.

Was haltet ihr von Paolas Produkten? Schreibt Eure Meinung in die Kommentare!