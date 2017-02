ES ist offiziell und wir rasten aus: Paola Maria und Sascha Koslowski haben geheiratet - ganz klammheimlich. Vor ca. 20 Minuten gab es das erste Hochzeitsbild aus Las Vegas, Nevada. Unter dem Foto postete Paola lediglich die Worte "Mr. & Mrs. K". Paola und Sascha sind somit offiziell Ehepartner und tragen beide den Nachnamen "Koslowski". Wow, welch tolle Neuigkeiten an diesem Sonntag - herzlichen Glückwunsch!

Paola Maria & Sascha Koslowski - erstes Hochzeitsfoto instagram/paolamaria

Paola Maria und Sascha Koslowski sind schon eine ganze Weile verlobt. Deshalb stellt sich die Frage:Wann wollen die beiden YouTuber denn endlich heiraten? Auf der GLOW in Berlin haben wir Paola zu einem exklusiven Interview getroffen und mit ihr über die anstehende Hochzeit gesprochen. Und Paola überrascht mit einer traurigen Neuigkeit: „Ich muss sagen: leider haben wir noch gar nicht richtig mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen! Also ich habe schon Vorstellungen wie es werden soll - das haben wir beide. Ich habe auch schon eine Ahnung, wie mein Hochzeitskleid aussehen soll – ich möchte auch gerne zwei Kleider haben, weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber ein festes Datum und eine feste Location haben wir noch nicht. Wir sind noch gar nicht dazu gekommen – aber 2017 müssen wir auf jeden Fall Gas geben.“

Hier wollen Paola Maria & Sascha heiraten!

Denn Paola und Sascha wollen auf jeden Fall im kommenden Jahr heiraten. Puh! Dann müssen die beiden wirklich mal auf die Tube drücken. Fest steht: „Unsere Hochzeit soll wirklich nur mit der Familie und den engsten Freunden stattfinden", so Paola. Und einen Herzenswunsch wollen sich die Zwei auch noch erfüllen: „Wir wollten eigentlich im Ausland heiraten, aber das schaffen wir wohl nicht mehr. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Mal dann in Sizilien heiraten. Das ist ein Wunsch von uns beiden. Ich komme aus Sizilien und Sascha hat sich auch total in Sizilien verliebt."

Hört sich auf jeden Fall toll an! <3 Drücken wir den beiden die Daumen, dass ihre Traumhochzeit 2017 stattfinden kann.

Paola Maria ist verlobt!

Sascha Koslowski hat ihr einen Heiratsantrag gemacht!

Es ist wohl die schönste Nachricht an diesem Freitag (16. Oktober) - vor allem für eine ganz besondere YouTuberin.

Denn Paola Maria ist ab sofort verlobt! WHAT? Ja, richtig gelesen! Sascha Koslowski hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und hat damit für eine mega Überraschung gesorgt. Er überreichte ihr in trauter Zweisamkeit eine kleine Tiffany Box - in der sich ein wunderschöner Ring befand. Paolas zuckersüße Reaktion hielt Sascha direkt bei Instagram fest:

Sie hat "ja" gesagt ❤️ Ein von Alexander Sascha Koslowski (@saschamoda) gepostetes Video am 16. Okt 2015 um 11:10 Uhr

Auch Melina Sophie äußerte sich bereits direkt bei Snapchat dazu und die Freude war ihr deutlich anzumerken! Sie hat den BEIDEN von Herzen alles Gute gewünscht und sagte, dass Paola alles richtig gemacht habe, in dem sie JA gesagt hat. Melina freut sich schon unglaublich auf die bevorstehende Hochzeit - wann diese stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest.