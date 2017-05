Paola Maria: Das ist anders!

Bei der GLOW Convention in Düsseldorf haben wir Paola Maria ganz neugierig gefragt, was sich bei ihr und Sascha Koslowski so alles verändert hat. Im exklusiven Bravo.de Interview verriet sie: "Es ist komisch 'mein Ehemann' zu sagen. Vorher war er immer 'mein Freund' und jetzt ist es eben mein Ehemann. Das klingt so stark und so kräftig. Aber sonst hat sich bei uns wirklich nichts verändert." Wie süß! Paola Maria hat sich offenbar noch nicht daran gewöhnt, über Sascha Koslowski als ihren Ehemann zu sprechen. Doch das wundervoll komische Gefühl wird sich mit der Zeit auf jeden Fall legen. . .