Paola Maria: Auf Namenssuche fürs Baby

YouTube-Queen Paola Maria schwebt im Baby-Glück. Sie und ihr Liebster Sascha Koslowski sind schon fleißig am überlegen wie denn ihr Nachwuchs heißen soll.

Paola Maria: Wird es ein Mädchen oder ein Junge?

Kennt Paola Maria schon das Geschlecht ihres Babys? Vor wenigen Tagen überraschte die YouTube-Beauty ihre Fans: Sie und Ehemann Sascha Koslowski erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, obwohl Paola eigentlich noch warten wollte. Über die Baby-News freut sich das Couple nun trotzdem riesig. Es gibt kein anderes Thema mehr für die beiden, verriet die Bald-Mama jetzt in ihrer Instagram-Story! Was das Babygeschlecht betrifft, tappen sie noch im Dunkeln: "Wir sind die ganze Zeit am Rätseln, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, denn das werden wir bald erfahren. Wir sind schon voll am Diskutieren."

Paola Maria: So erfuhr sie von der Schwangerschaft

Erst vergangene Woche verkündete das Social-Media-Pärchen stolz: Die beiden werden Eltern! Geplant war der Nachwuchs aber keinesfalls. “Meine Periode ist ausgeblieben, so wie es eben ist, und ich habe es irgendwann dem Kosli gesagt und Kosli meinte zu mir: ‘Mach doch mal bitte einen Test’”, verriet die Bloggerin in ihrem YouTube-Clip. Zwischen ihrem Auftritt auf den About-You-Awards und dem Junggesellinnenabschied ihrer Blogger-Freundin Dagi Bee machte die 24-Jährige schließlich einen Schwangerschaftstest und der fiel eindeutig positiv aus.

