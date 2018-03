Panini-Premiere für Kimmich & Co.

Die WM 2018 in Russland rückt immer näher und damit geht es bald auch wieder mit dem fleißigen Sammeln los. Für Joshua Kimmich und sieben Natio-Kollegen gibt es die Panini-Premiere! Auch in zwei BRAVO SPORT-Ausgaben bekommt ihr die begehrten Päckchen als Extra!

Am 14. Juni rollt endlich der Ball bei der WM 2018 in Russland, aber schon vorher bricht bei den Fans das WM-Fieber aus. Ab dem 27. März kommen die begehrten Panini-Sammelbilder wieder in den Handel. Mit 682 Bildchen ist der Umfang so groß wie noch nie zuvor! Und erstmals mit dabei: Joshua Kimmich. Für ihn sowie sieben weitere DFB-Profis steht die Premiere in der bekanntesten Sticker-Kollektion ins Haus. Neben dem Bayern-Profi dürfen sich auch Antonio Rüdiger, Emre Can, Leon Goretzka, Julian Brandt, Sebastian Rudy, Leroy Sané und Timo Werner über eine WM- oder EM-Teilnahme im Panini-Album freuen.

Ihr seid auch im Sammelfieber? Dann freut euch auf die BRAVO SPORT-Ausgaben Nr. 11 und 12, denn da bekommt ihr als geiles Extra ein Tütchen geschenkt! Merkt euch also den 17. und 31. Mai, dann erscheinen wir mit Kimmich und Co. in den Regalen!

Während Bundestrainer Jogi Löw noch bis zum 4. Juni Zeit hat, seinen endgültigen WM-Kader festzulegen, hat die Panini-Redaktion bereits Anfang Februar ihre Auswahl treffen müssen. Neben den Debütanten finden sich zehn weitere DFB-Kicker in der Kollektion wieder:

Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Jonas Hector, Julian Draxler, Toni Kroos, Mesut Özil, Sami Khedira, Mario Götze, und Thomas Müller.