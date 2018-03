Ostern wird fett : Gewinnspiel mit Preisen für über 12.000 €!

Gönn dir zu Ostern die neue BRAVO – inklusive unserem fetten Gewinnspiel mit Preisen für über 12.000 €! 5 davon kannst du dir sogar schon gleich hier sichern …

Das werden in diesem Jahr richtig frohe Ostern für dich – denn beim mega Gewinnspiel in der neuen BRAVO kannst du mehr als 110 coole Preise abräumen! Schieß deine Ferien-Selfies mit einem neuen Smartphone von Honor, stream deine Lieblingsserien auf einen neuen Full-HD-Fernseher von Medion oder unternimm mit Freunden und Familie Ausflüge in den Europa-Park, den Heidepark, die Therme Erding oder das Hamburg Dungeon! Sport-Freaks kommen auf ihre Kosten mit Freitickets für einen SUPERFLY AIR SPORTS Trampolinpark, ein Globe-Blazer-Skateboard oder einen Rollplay Turnado. Auch für frische Frühlings-Looks ist gesorgt – mit Beauty-Produkten von Braun und andmetics oder Shopping-Gutscheinen von Deichmann! Und auch für Games- und Musik-Fans haben wir die passenden Gewinne am Start. Hol dir die neue BRAVO und such dir deinen Traumpreis aus! Als kleine Oster-Überraschung kannst du aber auch schon gleich hier ein paar fette Preise abräumen! Mach mit:

• 2 Honor 9 Smartphones

Honor 9 in blau PR

Deinen neuen idealen Frühjahrs-Begleiter bekommst du hier.

• Familien-Aufenthalt im Europa-Park

Der Euro-Park in Rust PR

Ein Ausflug für 4 Personen mit Übernachtung in Deutschlands größtem Freizeitpark ist hier zu gewinnen.

• 2 Full-HD-Fernseher Life P12501 von MEDION

Full-HD TV Life P12501 von Medion PR

Ein neues TV-Gerät mit HD Triple Tuner, integriertem DVD-Player und CI+ Schnittstelle wäre was für dich? Dann klick hier!

• 10 x 2 Freitickets für einen SUPERFLY AIR SPORTS Trampolinpark

SUPERFLY AIR SPORTS: die größten Trampolin-Hallen Deutschlands PR

Mega-Fun in den angesagtesten und größten Indoor-Trampolin-Hallen Deutschlands kannst du hier bekommen.

• Exklusives „Final Fantasy XIV“-Fan-Paket von Square Enix

Ein Paket voller Gadgets für "Final Fantasy XIV"-Fans PR

Du willst die Welt von Eorzea von dem Bösen befreien? Dann hier klicken!

Alle Gewinne jetzt in der neuen BRAVO: