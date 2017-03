Ein weiblicherOrgasmus beim Sex bringt zwardie Gefühle so richtig in Wallungen, viele Mädels haben aber immer öftter Probleme damit, einen zu bekommen. Deshalb wird dieses Thema auch immer wieder heiß diskutiert. Wie kommt sie oder auch er am besten? Welche Stellung ist perfekt? Und was passiert, wenn er oder sie einfach kaum oder gar keinen Orgasmus erreicht?

Wissenschaftler erklären: Daher kommt der weibliche Orgasmus! Orgasmus: Stimmt mit mir etwas nicht, wenn ich keinen bekomme? Wenn selbst alle Orgasmus-Tipps nicht mehr helfen und beim Sex kommen so gut wie unmöglich scheint, könnte die folgende Erklärung, den Frust für den fehlenden weiblichen Orgasmus beim Sex, lindern. Denn laut einer Studie von drei US-Universiäten, können Menschen, die sehr selten oder nie zum Höhepunkt kommen, einfach nichts dafür und können dies kaum beeinflussen. Warum es laut Studien-Ergebnis manchen, vor allem Mädels, schwerer fällt, einen weiblichen Orgasmus beim Sex zu bekommen, erfährst Du hier im Video!

