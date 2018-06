Online verlieben! - Die besten Flirt-Apps

Du träumst von einem Flirt, weißt aber nicht, wie du ihn finden sollst? Kein Problem: Es gibt für alles eine App! BRAVO zeigt dir die besten Smartphone-Liebeshilfen für Singles...

APPS FÜR SINGLES

Tinder © gotinder.com

1. Tinder

Nach dem "Hot or Not"-Prinzip bewertest du Bekanntschaften in deiner Gegend via Facebook-Profil-Pic und kannst dich verabreden. Super zum Flirten ... (Kostenlos; für iOS und Android)

Lovoo © lovoo.net

2. Lovoo

Ähnlich wie "Tinder", doch matcht dich die App nur mit Leuten, die ähnliche Interessen wie du haben. Bewerten sich zwei User postiv, wird der Flirt-Chat freigeschaltet - und es kann losgehen! (Kostenlos; für iOS und Android)

Whispar

3. Whispar

Finde heraus, welche Stimme dich wirklich anspricht. Mit der App "Whispar"kommunizierst du einzig allein mit deiner Stimme, indem du entweder eine Sprachnachricht schickst oder ihn/sie direkt anrufst. Das beste daran, du musst zuvor eine Stimme liken, damit du ein Bild zu der Person bekommst. Ganz schön crazy! (Kostenlos; für iOS und Android)

4. COFFEE MEETS BAGEL Cooles Prinzip: Sechsmal die Woche, immer um 12 Uhr, erhältst du einen neuen "Bagel" (sprich: Bekannten) aus dem Facebook-Network deiner Freunde. Du hast 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden, ob du ihn kennenlernen möchtest ... (Kostenlos; für iOS und Android)

5. GROUPERS Bye-bye, Doppel-Date - jetzt kommen die Gruppen-Dates! "Groupers " arrangiert ein Date mit zwei deiner Freunde und drei anderen Mädels oder Jungs. Tag auswählen, Freunde einladen - und abwarten, mit wem man gematcht wird. In den USA schon ein Hit! (Kostenlos; für iOS)

6. TASTEBUDS Diese App verbindet Leute, die den gleichen Musikgeschmack haben. So findest du neue Freunde - oder sogar dein Sweetheart! Tolle Idee! (Kostenlos; für iOS)

ABER VORSICHT!

Leider geschieht es in Chats sehr oft, dass Jugendliche sexuell belästigt werden, oder dass sich Erwachsene als Jugendliche ausgeben. Wenn dir etwas komisch vorkommt oder unangenehm ist, brich den Kontakt sofort ab! Verabrede dich nie mit einem Unbekannten, ohne vorher deiner BFF oder einem Verwandten Bescheid zu sagen, wo und mit wem du dich triffst. Die ersten Treffen sollten auf keinen Fall bei deinem Date zu Hause stattfinden, sondern an einem öffentlichen Ort mit anderen Menschen, z.B. in einem Café.