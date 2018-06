Online-Liebe: Die coolsten Pärchen-Apps!

Dein Partner ist für dich der wichtigste Mensch auf der Welt? Oder bist du etwa in einer Fernbeziehung? Dann bist du hier genau richtig! Wir zeigen dir, die schönsten und romantischsten Pärchen-Apps - nur für euch beide! So bist du deinem Schatz online ganz nah!

Online Liebe: Happy Couple

Du willst wissen wie dein Schwarm tickt? Mit der App „Happy Couple“ kannst du das jetzt auschecken. Sie funktioniert nämlich wie ein Quiz. Sie verfügt über 1200 Fragen, die du deinem Auserwählten stellen kannst. Hier hat man nicht nur die Möglichkeit herauszufinden, ob man sich gut genug kennt, sondern lernt auch neue Sachen übereinander. (Kostenlos; für iOS und Android)

Shutterstock

Online Liebe: Couple

Super-süße App! Mit "Couple" tauscht ihr Nachrichten und Fotos aus. Das Besondere: Ihr könnt euch sogar per "Daumenklick" küssen! Romantische Momente werden in einer Chronik gespeichert, die runtergeladen werden kann. (Kostenlos; für iOS und Android)

Online Liebe: Between

Ideal für Fernbeziehungen: Die hübsch gestaltete App "Between" zeigt das Wetter in euren beiden Städten an, bietet eine romantische Timeline zum Runterladen und einen Countdown bis zum nächsten Date! Sooo romantisch (Kostenlos; für iOS und Android)

Shutterstock

Online-Liebe: Path

Wie Instagram, nur für Paare. Bei "Path" könnt ihr schöne Momente und Erinnerungen festhalten, Songs teilen und das nur für euch beide. Keiner sonst kriegt etwas davon mit. Ist das nicht cool? (Kostenlos; für iOS und Android)