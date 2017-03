One Direction: Louis Tomlinson wurde am Flughafen festgenommen!

Louis Tomlinson: Warum kam es zum Streit?

Louis Tomlinson soll den Fotografen an den Beinen gezogen (!) haben, woraufhin er stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Oh krass! Das hätten wir Louis nun wirklich nicht zugetraut. Klar, kann es ganz schön nervig werden, in gefühlt jeder Sekunde im Blitzlicht-Gewitter zu stehen, doch das er direkt so handgreiflich wird. . . Das hätte nicht sein müssen.

Louis Tomlinson: Er muss vor Gericht!

Und damit nicht genug. Angeblich schubste er auch noch eine Frau, die ebenfalls zu Boden ging. Ihr entriss er ihr Handy. Louis Tomlinson wurde noch am Flughafen wegen Körperverletzung festgenommen und kam gegen eine Kaution von knapp 19.000 Euro am nächsten Tag wieder frei.

Am 29. März muss sich Louis Tomlinson vor Gericht verantworten. Dass er ins Gefängnis kommt, ist ausgeschlossen, doch könnte ihn noch eine Geldstrafe erwarten. . .

