One Direction-Comeback: Jetzt spricht Niall Horan Klartext!

Gerade erst ist uns ja das Herz stehen geblieben. In der "Today Show" sprach Louis Tomlinson nämlich über das One Direction-Comeback, das jetzt eigentlich anstehen müsste und erklärte: "Das hat noch Zeit. Keiner weiß, wann. Ich glaube, wir genießen alle ein bisschen unsere Zeit und probieren unsere eigenen Solo-Projekte aus."

Wann kommen One Direction zurück?

Für die meisten bedeutete das bislang: Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan werden wohl nie wieder zusammen auf einer Bühne stehen. Jetzt dürfen wir aber wieder aufatmen. Es sieht also ganz so aus, als wurde einfach das falsche Band-Mitglied befragt, denn Niall Horan äußerte sich jetzt, in dem Podcast "Smallzy Surgery" des australischen Radio-Senders "nova 96.6", ziemlich positiv.

"Es wird definitiv passieren, ganz sicher! Wie ich schon oft gesagt habe, wir wären dumm, wenn wir es nicht tun würden. Wenn es passiert, wird es großartig! Wann es allerdings passiert, weiß ich noch nicht."

YES! Na dann ist doch alles klar! Legt los Jungs - wir warten schon sehnsüchtig auf ein neues Album! ;)

30. Januar 2017

Löst sich die Band jetzt endgültig auf?

Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass One Direction ihren allerletzten Auftritt hatten. Dieses Ereignis kam für uns nicht überraschend, da sie bereits 2015 ankündigten, dass sie ein Jahr Pause machen werden.

Ab Februar 2017 müsste es eigentlich wieder so weit sein, dass die Jungs uns mit einer neuen Platte und vielen Konzerten erfreuen. Eigentlich . . . Denn so wie es aussieht, möchten Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson und Niall Horan ihre Pause noch verlängern.