Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Oliver Baumann, Schlussmann von der TSG 1899 Hoffenheim.

BRAVO SPORT: Die TSG spielt bald erstmals im Europapokal. Wie stolz bist du auf die letzte Saison?



Oliver Baumann: Natürlich bin stolz, wir alle sind stolz. Wir haben vom ersten bis zum letzten Spieltag eine richtig gute Saison gespielt. Nicht nur, was die Ergebnisse betrifft, sondern vor allem auch, was die Art und Weise, das Fußballerische angeht. Platz vier ist für einen Klub wie die TSG überragend. Jetzt wollen wir uns in den Champions-League-Playoffs auch belohnen und in die Gruppenphase der Königsklasse einziehen. In der Bundesliga geht es bei null los. Stolz auf Geleistetes bringt uns da nicht weiter. Wir müssen uns weiter entwickeln und abliefern.



BRAVO SPORT: Wie schwer wiegen die Abgänge von Niklas Süle und Sebastian Rudy zum FC Bayern?



Oliver Baumann: Klar waren das zwei wichtige Spieler, beide auch deutsche Nationalspieler. Aber fast alle Spieler, die in der Vorsaison eine enorm wichtige Rolle gespielt haben, sind ja noch hier. Wir haben ein gutes Gerüst und sind es bei der TSG auch gewohnt, dass Spieler irgendwann einmal gehen. Ich nenne nur die Beispiele Roberto Firmino oder Kevin Volland. Auch diese Abgänge haben wir als Team abgefangen, wie man sieht.



BRAVO SPORT: Gehört die TSG auch in der nächsten Saison zur Spitzengruppe der Bundesliga?



Oliver Baumann: Wir sind gerade mal in die Vorbereitung gestartet. Man muss erst einmal warten, bis der Kader komplett ist und sehen, wie man in die Saison startet. Klar ist aber natürlich, dass wir maximal ehrgeizig sind und jedes Spiel gewinnen wollen. Wir schauen auf uns, geben Vollgas und wollen zeigen, dass unsere Leistungen keine Eintagsfliege waren.