Niall Horan: Süßes Baby-Foto

Wer den „One Direction“-Sänger Niall Horan bisher noch nicht kannte oder mochte, wird ihn nach dieser Aktion auf jeden Fall sympathisch finden. Denn einer seiner letzten Tweets mitsamt mega süßem Baby-Foto lässt gerade alle Herzen höherschlagen. Haaach!

Diese Nachricht bekam er auf seinem Flug

Niall Horan teilte ein Bild, das er von der Message gemacht hat, die er im Flugzeug inklusive Goodiebag erhalten hatte. Darauf zu sehen: Ein kleines, schlafendes Baby und ein herzallerliebster Text:

„Hi Stranger. My name is Marit. Today I’m 18 days old. I’m flying home to Europe with my dads. This is my first flight ever. I will do my utmost to be on my best behaviour to ensure you have a peaceful flight. I would like to apologise in advance if – I for any reason loose (sic) my cool, my temper, my ears hurt or my stomach gets fussy. I think my dads are more nervous than I am, so they made you this goodiebag.“

Auf Deutsch heißt das:'

„Hi Fremder. Mein Name ist Marit. Heute bin ich 18 Tage alt geworden. Ich fliege mit meinen Dads nachhause nach Europa. Das ist mein allererster Flug. Ich werde mein Bestes geben, um mein bestes Verhalten zu zeigen und sicherzustellen, dass ihr einen friedlichen Flug habt.

Ich möchte mich schon im Voraus dafür entschuldigen, falls ich aus irgendeinem Grund meine Nerven verliere, meine Ohren oder mein Bauch weh tun. Ich denke, meine Dads sind aufgeregter als ich. Deshalb haben sie diese Goodiebag für dich vorbereitet. Hab einen tollen Flug“

Had the coolest little goodie bag on the plane with this letter enclosed . Marit was quiet as a mouse for 10 hours . Goodluck to both dads pic.twitter.com/Efd0eJEVVj — Niall Horan (@NiallOfficial) 22. Mai 2018

Niall Horan supportet die Dads mit einem Tweet

Diese Aktion der Dads fand der „One Direction“-Star so super, dass er sie direkt auf Twitter postete: „Had the coolest little goodie bag on the plane with this letter enclosed . Marit was quiet as a mouse for 10 hours . Goodluck to both dads“. Und das bedeutet übersetzt: „Ich hatte die coolste kleine Goodiebag im Flugzeug mit diesem Brief. Marit war 10 Stunden lang leise wie eine Maus. Viel Glück an beide Dads.“ Dazu muss man eigentlich nichts mehr sagen, oder? 😊😊