Niall Horan: Sein Album kommt im Oktober!

Lange haben wir gewartet, jetzt können wir uns endlich freuen: Niall Horan (bald 24) bringt sein erstes Solo-Album heraus!

Niall Horan: Neues Album soll ,,Flicker" heißen

Die Platte ist das allererste alleinige Album des Künstlers und soll ,,Flicker" heißen. Grund dafür sei ein gleichnamiger Song, der sich ebenfalls darauf befindet. Dabei handelt es sich laut Niall um ,,den wichtigsten Song, den ich je geschrieben habe". Das hört sich doch vielversprechend an!

Niall Horan: Neues Album kommt im Oktober

Bei einem seiner Konzerte in London verkündete der Engländer: ,,Seit eineinhalb Jahren arbeite ich daran und nun ist es endlich an der Zeit, dass ihr es zu hören bekommt!" Irgendwann im Oktober 2017 soll es demnach so weit sein. Der One Direction-Star hatte bereits seit März 2016 an der Platte gearbeitet.