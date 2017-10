Niall Horan: Hat der One Direction-Star eine neue Freundin?

Niall Horan bringt am 20. Oktober sein erstes Solo-Album "Flicker" heraus. Doch nicht nur darauf sind alle Fans gespannt. Im Moment fragen sich auch viele Leute: Ist Niall mit dem australischen Model Olympia Valance zusammen?

Schwebt Niall Horan etwa auf Wolke 7? Und woher kommt schon wieder dieses Liebes-Gerücht? Das setzte die angebliche Freundin von Niall offenbar selbst in die Welt. Olympia Valance (24) soll die Neue an der Seite des "One Direction"-Schnuckels sein. In einem Interview mit der britischen "The Sun", erzählte die "Neighbours"-Darstellerin: "Wir haben uns in Australien kennengelernt und seitdem immer geschrieben und Zeit miteinander verbracht." Weiterhin erklärte sie, dass die Zwei sich seit Jahren kennen und sich angeblich sehr nah stehen. Zu einer angeblichen Beziehung möchte sie sich aber dann doch nicht äußern. . .

Alle Infos zu One Direction findest Du hier!

Doch wie nah sie sich stehen, zeigt auch ein Foto, welches Olympia Valance zum Geburtstag von Nill Horan bei Snapchat postete. Zu sehen waren die beiden mit der Aufschrift, "Happy Birthday Liebling". Und trotzdem: Niall und auch Olympia sagen in der Öffentlichkeit immer wieder, dass sie Single seien und gar keine Zeit für Dates hätten. Na, wenn das mal kein Ablenkungsmanöver ist?

Niall Horan: Wer ist Olympia Valance?

Olympia Valance ist ein australisches Model und eine Schauspielerin. Derzeit ist sie in der australischen Soap "Neighbours" zu sehen - diese wird in Australien und Großbritannien ausgestrahlt. Außerdem arbeitet sie mit einer amerikanischen Agentur zusammen, die auch die australischen Schauspieler Liam und Chris Hemsworth bekannt gemacht hat (die Zwei haben übrigens auch mit "Neighbours" angefangen). Sie steht sozusagen noch in den Startlöchern ihrer Karriere, aber wer weiß, vielleicht wird sie ja auch so bekannt wie ihre berühmten Schauspiel-Kollegen. . .

Wie es mit Niall und Olympia weitergeht? Wir werden es beobachten ;)

